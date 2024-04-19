Valve добавила в Dota 2 две новые сокровищницы в честь «Павшей короны»

Вместе с обновлением «Павшая корона» Valve добавила в Dota 2 две новые сокровищницы, содержащие сеты для персонажей игры.

Каждая сокровищница содержит по 13 наборов, пять из которых редкие. Один сундук стоит 230 рублей, однако можно приобрести сразу девять по сниженной цене в 1850 рублей. Кроме этого, стоимость товаров можно снизить с помощью валюты нового ивента для Dota 2.

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Crownfall Treasure I и Crownfall Treasure II включают в себя наборы для Meepo, Wraith King, Skywrath Mage, Tinker, Ursa и многих других персонажей, а также особенного редкого курьера:

Видео доступно на YouTube-канале NoobFromUA. Права на видео принадлежат NoobFromUA.

Ранее Valve выпустила комикс, посвящённый истории персонажей Skywrath Mage и Vengeful Spirit. Кроме новых сетов, разработчики Dota 2 также добавили две «Арканы» для главных героев истории.