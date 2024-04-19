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Netflix перестанет отчитываться о числе подписчиков в пользу вовлечённости и выручки

Netflix перестанет отчитываться о числе подписчиков в пользу вовлечённости и выручки
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Онлайн-кинотеатр Netflix перестанет делиться информацией об актуальном количестве подписчиков. Это произойдёт уже в первом квартале 2025 года, однако если сервис достигнет значимого числа, то представители сервиса об этом сообщат отдельно. В данный момент на Netflix подписаны около 270 млн человек.

В Netflix заявили, что это решение связано с изменением политики компании. Если раньше показатель числа подписчиков был очень важен для сервиса, то сейчас прибыль стриминга сильно возросла благодаря повышению цен и введению новых тарифов.

В дальнейшем Netflix сосредоточится на публикации других показателей — выручке, операционной марже и вовлечённости зрителей. Последний пункт особенно важен для компании: он показывает, сколько времени зрители проводят за просмотром фильмов и сериалов.

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