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Apple удалила «Телеграм» и WhatsApp из китайского App Store по требованию властей

Apple удалила «Телеграм» и WhatsApp из китайского App Store по требованию властей
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Американская компания Apple удалила мессенджеры WhatsApp и «Телеграм», а также соцсеть Threads из китайского магазина App Store по требованию местных властей. Об этом сообщает издание Wall Street Journal.

WhatsApp и Threads, а также платформы обмена сообщениями Signal, Telegram и Line были удалены из китайского App Store в пятницу.

Компания Apple отметила, что обязана соблюдать законы стран, в которых она работает, даже если она не согласна с ними. По данным корпорации Тима Кука, власти Китая потребовали удалить приложения в том числе из соображений национальной безопасности.

Как отмечает аналитическая фирма Sensor Tower, в общей сложности популярнейшие американские приложения были загружены более 170 млн раз в Китае за последние десять лет. Отразится ли эта ситуации на возможной блокировке китайского видеосервиса TikTok в США, неизвестно.

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