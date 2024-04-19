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Анонсирован бюджетный смартфон Vivo T3x 5G с большой батареей и экраном 120 Гц

На этой неделе компания Vivo анонсировала новый бюджетный смартфон — T3x 5G. Устройство работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 и находится под управлением операционной системы Android 14.

Vivo T3x 5G оснащён 6,72-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2408×1080 пикселей, частотой обновления 120 Гц и максимальной яркостью 1000 нит. Ко всему прочему девайс обладает защитой от пыли и влаги по стандарту IP64.

Также гаджет обладает аккумулятором ёмкостью 6000 мА/ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью до 44 Вт. По словам производителя, такого объёма хватит на 23 часа беспрерывного просмотра видео на YouTube или на 68 часов прослушивания музыки в наушниках.

Цены на Vivo T3x 5G в конфигурации 4/128 ГБ начинаются от $ 161 (~ 15 тыс. рублей).