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Авторы «Смуты» выпустили для игры хотфикс с исправлением багов

Авторы «Смуты» выпустили для игры хотфикс с исправлением багов
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19 апреля разработчики исторической RPG «Смута» из Cyberia Nova выпустили для игры плановый хотфикс. По словам авторов, он призван исправить самые распространённые проблемы.

Изменения хотфикса:

  • исправлена ошибка, приводящая к невозможности использования механики скрытности;
  • исправлены проблемы с вызовом лошади в Ярославле;
  • устранено зависание или вылет игры после демонстрации заставки «Запуск игры» VK Play или логотипа ИРИ.

Недавно Cyberia Nova также сообщила, что собирается выпускать патчи и обновления для игры на регулярной основе. В конце 2024 года команда вовсе запланировала выпустить «большое» дополнение.

Официальный релиз «Смуты» состоялся 4 апреля на ПК. Игру разгромили практически за все аспекты: затянутый сюжет, ужасную техническую составляющую, кривую боевую систему, скучные диалоги, пустой мир и много чего ещё.

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