Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышел трейлер фильма «Реальная история Уиннер» с Сидни Суини на русском языке

Вышел трейлер фильма «Реальная история Уиннер» с Сидни Суини на русском языке
Комментарии

«Кинопоиск» опубликовал трейлер фильма «Реальная история Уиннер» на русском языке. В ролике можно услышать официальный дубляж.

Фильм рассказывает о бывшей разведчице в исполнении Сидни Суини, которую обвиняют в госизмене. Она действительно совершила преступление? Если нет, то как выпутаться? Героиня встречает на пути множество персонажей, и каждый то ли искренне хочет помочь, то ли манит в ловушку.

Видео доступно на YouTube-канале Anatoly Lukmanov. Права на видео принадлежат Metropolitan Filmexpor.

Главную роль в картине сыграла Сидни Суини. Вместе с ней в проекте сыграют Джош Хэмилтон, Маршант Дэвис и другие.

В российский прокат картина выйдет 2 мая — её выпустит творческое объединение Arthouse.

Материалы по теме
Уже в кинотеатрах: обзор фильма «Сто лет тому вперёд»
Уже в кинотеатрах: обзор фильма «Сто лет тому вперёд»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android