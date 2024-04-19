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Tesla отзовёт все проданные Cybertruck из-за неисправной педали газа

Tesla отзовёт все проданные Cybertruck из-за неисправной педали газа
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По данным Reuters, компания Tesla намерена отозвать все проданные электрические пикапы Cybertruck. Причина отзыва — в проблемном нажатии педали газа. Как оказалось, из-за дефекта при установке накладка на педаль может съехать с неё и заблокировать педаль в нажатом положении.

После новостей об отзыве автомобилей акции компании упали почти на 3%. Tesla бесплатно заменит или отремонтирует педаль акселератора, а владельцы будут уведомлены письмами, отправленными им по почте в июне.

В первом квартале 2024 года производитель электромобилей трижды отзывал около 2,4 млн автомобилей, согласно отчёту компании по управлению отзывами BizzyCar.

В Reuters отметили, что большинство проблем, связанных с Tesla, обычно решаются с помощью обновлений программного обеспечения по Сети.

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