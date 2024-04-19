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NFT-стикеры и выплаты за рекламу — основатель «Телеграма» рассказал о будущем мессенджера

NFT-стикеры и выплаты за рекламу — основатель «Телеграма» рассказал о будущем мессенджера
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19 апреля основатель «Телеграма» Павел Дуров выступил на конференции Token 2049 в Дубае. Основной темой мероприятия стала интеграция криптовалюты TON в мессенджер.

Благодаря этому у пользователей появится целая плеяда новых возможностей, включая покупку цифровых товаров за криптовалюту.

Видео доступно на YouTube-канале TON — The Open Network. Права на видео принадлежат TON — The Open Network.

Коротко о главном

  • С 19 апреля авторы каналов начнут получать 50% выручки от рекламы, которую отображает «Телеграм» (кроме России);
  • пользователи смогут оставлять создателям контента чаевые (так называемые «типсы»). Данная система заработает на блокчейне TON с выводом средств в одноимённой криптовалюте;
  • стикеры и эмодзи можно будет продавать или покупать в виде NFT — их создателям причитается 95% от выручки;
  • компания займётся развитием чат-ботов и мини-приложений, чтобы пользователи могли создавать их даже без навыков программирования;

Точная дата выхода всех функций пока неизвестна.

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