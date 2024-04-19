Перуанский саппорт Nigma Galaxy покинул состав команды по Dota 2

Перуанский киберспортсмен Фарих Matthew Пуэнте был исключён из состава Nigma Galaxy по Dota 2 после истечения испытательного срока. Информация об этом появилась в официальном аккаунте клуба в соцсети Х (ранее Twitter).

В анонсе сообщается, что решение об уходе киберспортсмена из команды под руководством Куро KuroKy Салехи Тахасоми по итогам испытательного срока было принято по обоюдному согласию двух сторон.

Matthew присоединился к Nigma Galaxy в январе 2024 года. За три месяца коллектив с ним в составе смог отобраться только на турнир Elite League, где ростер занял 20-22-е место.

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Кто станет новым саппортом состава, пока неизвестно. Однако в инактиве клуба находится Марун GH Мерхей, который также выступает на этой позиции и в последнее время активно тренируется в матчмейкинге Dota 2.