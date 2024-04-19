Valve вернула в Dota 2 жетоны двойной ставки MMR — игроки жалуются на расположение кнопки

Вместе с обновлением «Павшая корона» Valve также добавила в Dota 2 жетоны двойной ставки рейтинга, однако из-за расположения кнопки для активации данной функции многие игроки недовольны нововведением.

Проблема заключается в том, что кнопка для использования жетона двойной ставки MMR находится там, где раньше находился «прогноз победы», который, в свою очередь, перенесли на вторую страницу вкладки. Из-за этого некоторые игроки в Dota 2 случайно активируют жетоны двойного рейтинга.

Так, тренер 1win Тимур Ahilles Кульмухамбетов одним из первых обратил на это внимание, попавшись в ловушку после выхода обновления и потеряв 50 MMR. В такой же ситуации оказался и киберспортсмен Роман RAMZES666 Кушнарёв, однако ему удалось победить, хоть активация жетона двойной ставки рейтинга и вызвала у него стресс.

Чемпион The International 2022 Цзинцзюнь Sneyking У объяснил, что такие ситуации возникают из-за привычек дотеров:

Этот дизайн жетона двойной ставки рейтинга — наверняка пранк. Кому пришло в голову, что замена «предикта» на двойной MMR — это хорошая идея? Поставьте предсказание победы на первую вкладку, а двойную ставку — на вторую! Ошибки и миссклики по привычке 100% случаются. Люди — рабы привычек, поэтому мы будем автоматически нажимать на «предсказать победу», чтобы потом осознать, что на самом деле нажали на «двойной MMR»…