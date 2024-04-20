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В «Фуриосе» по «Безумному Максу» будет эпичная 15-минутная сцена — её снимали 78 дней

Совсем скоро состоится премьера «Фуриосы» — приквела фильма «Безумный Макс: Дороги ярости» от создателя серии Джорджа Миллера. Лента расскажет историю однорукой женщины-воительницы. В приквеле молодую героиню сыграла Аня Тейлор-Джой, звезда «Хода королевы» и недавней «Дюны 2».

Как рассказала исполнительница главной роли, производство фильма оказалось настоящим испытанием для авторов. Так, одну из экшен-сцен снимали целых 78 дней при участии 200 каскадёров, хотя её экранное время составит всего лишь 15 минут.

Мы с Джорджем долго обсуждали, почему эта конкретная сцена должна быть такой длинной. Это потому, что вы видите накопление навыков в ходе битвы, это очень важно для понимания того, насколько находчивая Фуриоса, насколько она упорная. Это самая длинная сцена, которую кто-либо из нас снимал. Когда мы закончили её съёмки, вся команда получила в подарок бутылку вина Stairway to Heaven!

Дебютный показ ленты «Фуриоса: Хроники Безумного Макса» состоится 15 мая в рамках Каннского кинофестиваля. Мировая премьера картины состоится на полторы недели позже – 24 мая.