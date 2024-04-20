Раскрыты системные требования стратегии Manor Lords, самой желанной игры в Steam

Уже 26 апреля в раннем доступе Steam и в сервисе Game Pass выйдет Manor Lords — средневековая градостроительная стратегия в духе Anno с боевой системой в стиле Total War. К релизу проекта авторы из студии Slavic Magic опубликовали системные требования игры — для запуска понадобится компьютер с процессором Intel Core i5-4670 и видеокартой NVIDIA GeForce GTX 1050 с 8 ГБ оперативной памяти.

Для более комфортной игры потребуется ПК с Intel Core i5-7600 и NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 ГБ) с 12 ГБ оперативной памяти.

Минимальные системные требования игры Manor Lords

Операционная система : Windows 10 (64-битная)

: Windows 10 (64-битная) Процессор : Intel Core i5-4670 или AMD FX-4350

: Intel Core i5-4670 или AMD FX-4350 Видеокарта : NVIDIA GeForce GTX 1050 или AMD Radeon RX 460

: NVIDIA GeForce GTX 1050 или AMD Radeon RX 460 Оперативная память : 8 ГБ

: 8 ГБ Место на диске: 16 ГБ.

Рекомендуемые системные требования игры Manor Lords

Операционная система : Windows 10 (64-битная)

: Windows 10 (64-битная) Процессор : Intel Core i5-7600 или AMD Ryzen 3 2200G

: Intel Core i5-7600 или AMD Ryzen 3 2200G Видеокарта : NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 ГБ) или AMD RX 580

: NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 ГБ) или AMD RX 580 Оперативная память : 12 ГБ

: 12 ГБ Место на диске: 16 ГБ.