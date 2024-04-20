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Системные требования стратегии Manor Lords — стратегии в духе Total War и Anno

Раскрыты системные требования стратегии Manor Lords, самой желанной игры в Steam
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Уже 26 апреля в раннем доступе Steam и в сервисе Game Pass выйдет Manor Lords — средневековая градостроительная стратегия в духе Anno с боевой системой в стиле Total War. К релизу проекта авторы из студии Slavic Magic опубликовали системные требования игры — для запуска понадобится компьютер с процессором Intel Core i5-4670 и видеокартой NVIDIA GeForce GTX 1050 с 8 ГБ оперативной памяти.

Для более комфортной игры потребуется ПК с Intel Core i5-7600 и NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 ГБ) с 12 ГБ оперативной памяти.

Минимальные системные требования игры Manor Lords

  • Операционная система: Windows 10 (64-битная)
  • Процессор: Intel Core i5-4670 или AMD FX-4350
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1050 или AMD Radeon RX 460
  • Оперативная память: 8 ГБ
  • Место на диске: 16 ГБ.

Рекомендуемые системные требования игры Manor Lords

  • Операционная система: Windows 10 (64-битная)
  • Процессор: Intel Core i5-7600 или AMD Ryzen 3 2200G
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 ГБ) или AMD RX 580
  • Оперативная память: 12 ГБ
  • Место на диске: 16 ГБ.
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