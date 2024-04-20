В США продолжают попытки заблокировать TikTok в стране

Американское правительство продолжает попытки вынудить китайскую корпорацию ByteDance продать американский TikTok кому-то из местных представителей — или же приложение коротких видео ждёт полный запрет в стране.

В рамках очередного санкционного законопроекта, где также упоминается Россия, вновь поднялся вопрос запрета или продажи TikTok. Палата представителей Конгресса США проголосовала за продажу бизнеса, поскольку он представляет национальную опасность (никаких доказательств этому нет).

Теперь Сенат должен в оперативном порядке рассмотреть проект. Чего ожидать, неизвестно, но американское правительство всё сильнее напирает на разрыв связей китайского приложения с Китаем. При этом китайское правительство ещё в 2020 году заявило, что предпочтёт закрытие TikTok в США, чем продажу бизнеса.