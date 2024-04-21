Киллиан Мёрфи всё же не сыграет злодея в Far Cry 7 — инсайдер

Инсайдер j0nathan, ранее точно сообщавший подробности других игр Ubisoft, раскрыл новые детали Far Cry 7. По его информации, звезда «Оппенгеймера» и «Острых козырьков» Киллиан Мёрфи сыграет главного злодея в будущем шутере. Соответствующее сообщение он зашифровал в четырёх картинках.

Фото: X (ранее Twitter)

Так, конкретно на Far Cry 7 здесь указывает цифра 7 и таймер в 72 часа. Ранее инсайдер Том Хендерсон сообщал, что события новой части серии будут посвящены членам семьи протагониста, которых нужно будет успеть спасти за трое суток.

Спустя некоторое время j0nathan заявил, что имел в виду нечто другое. Киллиан Мёрфи якобы всё же не сыграет злодея в Far Cry 7, а речь идёт скорее о его фамилии, а не о самом актёре. Возможно, Ubisoft поделится первыми деталями шутера уже в июне, когда компания проведёт презентацию своих новых игр.