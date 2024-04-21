Зомби-выживач 7 Days to Die выйдет из раннего доступа в июне — спустя 10 лет поддержки

Студия The Fun Pimps объявила о выходе игры 7 Days to Die из раннего доступа. Это произойдёт уже в июне — спустя 11 лет поддержки. После этого проект также появится и на консолях PS5 и Xbox Series.

Вместе с выходом выживача из раннего доступа авторы планируют серьёзно доработать механики выживача, добавить новые виды зомби, животных и транспортных средств, улучшить оптимизацию и графику, а также внести множество других изменений.

Разработчики опубликовали примерную дорожную карту на год вперёд: в четвёртом квартале появится кроссплей и переработанная система погоды, а в дальнейшем геймеров ждут новые виды заданий и режим истории.

Фото: The Fun Pimps

7 Days to Die — зомби-выживач в открытом мире, где игрокам необходимо прожить так долго, как это возможно. Геймеры могут создавать и улучшать оружие, возводить постройки, развивать навыки и выполнять различные задания в том числе вместе с другими пользователями. Игра вышла в раннем доступе Steam в декабре 2013 года и с тех пор разошлась тиражом более 16 млн копий.