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Команда РТУ МИРЭА — чемпион Национальной студенческой лиги киберспорта по CS 2

Команда РТУ МИРЭА — чемпион Национальной студенческой лиги киберспорта по CS 2
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Завершилась Национальная студенческая лига по Counter-Strike 2. Чемпионом турнира стала сборная московского отделения РТУ МИРЭА.

В гранд-финале турнира команда РТУ МИРЭА столкнулась со сборной Донского государственного технического университета. Коллектив московского вуза одолел своих оппонентов со счётом 2:0 и стал чемпионом НСЛК по Counter-Strike 2, заработав 317 тыс. рублей.

Итоговое распределение мест НСЛК по Counter-Strike 2:

  • 1-е место — РТУ МИРЭА (г. Москва);
  • 2-е место — ДГТУ (г. Ростов-на-Дону);
  • 3-е место — КЕМГУ (г. Кемерово).

Гранд-финал НСЛК по CS 2 прошёл 21 апреля в LAN-формате в Москве на VK Play Арене. В рамках соревнования от ФКС России сборные вузов разыграли призовой фонд в размере 1 млн. рублей.

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