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Netflix отменил спин-офф «Ведьмака» про банду «Крысы» — СМИ

Netflix отменил спин-офф «Ведьмака» про банду «Крысы» — СМИ
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Издание Redanian Intelligence опубликовало материал, посвящённый статусу производства сериала «Крысы» — спин-оффа «Ведьмака» от Netflix. Шоу должно рассказать историю банды «Крысы», частью которой должна была стать Цири. Съёмки шоу подозрительно быстро завершились летом 2023 года, с тех пор о нём не было никакой информации.

По данным Redanian Intelligence, авторы сериала успели снять всего один-два эпизода из запланированных шести-восьми. В Netflix якобы отказались от финансирования полного сезона после просмотра дебютного эпизода, поэтому дальнейшая судьба «Крыс» неизвестна.

В издании предполагают, что готовый материал будет использован в четвёртом сезоне «Ведьмака» в виде флэшбеков. На это также намекает сообщение от одной из актрис сериала, которая объявила о возвращении своей героини в продолжении «Ведьмака» без упоминания спин-оффа.

Изначально «Крысы» должны были выйти между третьим и четвёртым сезоном основного сериала — как в своё время выходило «Происхождение». Теперь же героев можно будет увидеть не раньше выхода нового сезона «Ведьмака» с Лиамом Хемсвортом, премьера которого состоится в 2025 году.

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