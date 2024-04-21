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«У нас была практика с психологом»: капитан Team Spirit по Dota 2 — о подготовке к турниру

Капитан состава Team Spirit по Dota 2 Ярослав Miposhka Найдёнов в интервью для социальных сетей клуба рассказал о подготовке своей команды к турниру ESL One Birmingham 2024 с призовым фондом $ 1 млн.

Представитель «драконов» объяснил, как Team Spirit боролась с проблемами, с которыми коллектив столкнулся в последние месяцы:

Это было очевидно, что мы пока не нашли до конца свою комфортную игру, при которой все будут единого мнения. Над этим мы хорошо поработали. Я даже считаю, довольно успешно. У нас была практика с психологом. Мы собирались вместе всей командой, немало пообщались, обсудили наши проблемы, вычислили некий корень зла, проработали его.

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Также Ярослав Miposhka Найдёнов сообщил, что теперь ответственность за драфты будет лежать в основном на тренере состава Айрате Silent Газиеве:

Мы пришли к мнению, что сейчас за драфты больше будет отвечать Айрат [Silent]. Теперь, скорее, за ним будет последнее слово. Так мы играли последние 3 дня на тренировках и в целом довольно успешно. Не буду сильно хвастаться, но винрейт у нас очень положительный.

Наконец, киберспортсмен предположил, что Team Spirit может рассчитывать на «неплохой результат» в рамках ESL One Birmingham 2024:

Я думаю, на данный момент наша форма в разы лучше, чем то, что было до этого турнира. Я считаю, что мы можем рассчитывать на неплохой результат, если мы, конечно же, будем выкладываться на максимум.

Турнир ESL One Birmingham 2024 пройдёт в LAN-формате с 22-го по 28 апреля. Своё выступление на чемпионате Team Spirit начнёт с матча против южноамериканской HEROIC в группе B.