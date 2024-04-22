Кристофер Нолан объяснил, чем привлекает трилогия «Тёмный рыцарь»

В недавнем интервью Кристофер Нолан поговорил про свою кинотрилогию «Тёмный рыцарь» и объяснил её привлекательность. Напомним, Нолан снял все три части франшизы, главную роль в которых сыграл Кристиан Бейл.

По словам Нолана, в «Тёмном рыцаре» всегда показывают тех, кто хочет прибегнуть к преступным методам, и того, кто находится вне системы, чтобы пресекать этих преступников. Подобное взаимодействие затягивает, считает режиссёр.

Мифология «Тёмного рыцаря»… одна из причин, по которой она постоянно интересна и постоянно изобретается новыми поколениями. Тот, кто чувствует, что должен прибегнуть к преступным методам или быть вне системы, чтобы исправить систему. Это бесконечно сложно и интересно.

Ещё Нолан отметил значимость того, что Бэтмен учит важным вещам.