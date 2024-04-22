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Над продолжением Sonic Frontiers 2 уже работают — инсайдеры

Над продолжением Sonic Frontiers 2 уже работают — инсайдеры
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Различные иснайдеры, включая Даниэла Рихтмана и Midori, заявили, что SEGA работает над сиквелом Sonic Frontiers.

Sonic Frontiers представляет собой экшен от третьего лица. История рассказывает о том, как Доктор Эггман отправляется на заброшенные Острова Звездопада, чтобы заполучить технологии древней цивилизации, которая населяла эти острова десятки тысяч лет назад, но к настоящему времени вымерла. Для управления этими технологиями он загружает в один из порталов созданный им искусственный интеллект по имени Сейдж.

Игрокам в роли Соника нужно помешать Эггману заполучить технологии и, в конце концов, сразиться с ним самим.

Sonic Frontiers вышла в 2022 году на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, ПК и Nintendo Switch. Тираж игры превысил 3,2 млн копий.

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