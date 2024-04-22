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В работе находится новый исторический сериал про Александра I

По информации ТАСС, российский актёр Фёдор Лавров сейчас снимается в четырёх проектах, в частности, в историческом сериале «Александр I» для телеканала «Россия».

По словам актёра, проект ещё не досняли, он находится в работе. При этом создатели шоу пока не знают, когда его смогут выпустить.

Мы ещё его не досняли. Он в работе. Пока неясно, когда сериал выйдет.\

Многосерийный исторический фильм «Александр I» снимает режиссер Артём Насыбулин. Роль Александра I исполняет Евгений Романцов. Также в проекте снимутся Анна Банщикова, Глеб Бочков, Анна Снаткина, Даниил Спиваковский, Артём Ткаченко, Аня Чиповская, Юрий Чурсин и другие.

Премьерный показ сериала, который создается при поддержке Института развития интернета, состоится на медиаплатформе «Смотрим». Телепремьера запланирована в эфире телеканала «Россия».