«Карина» стала самым кассовым якутским фильмом в истории

Сборы детективной драмы «Карина» в российском прокате превысили 34,9 млн рублей. Таким образом, картина стала самой кассовой лентой в истории якутского кинематографа, обойдя «Айту» с её 26,4 млн рублей за весь прокат.

«Карина» основана на реальных событиях и рассказывает о четырёхлетней девочке, которая таинственным образом исчезает из своего дома в крошечной деревушке на краю бескрайнего леса. На её поиски отправляются сотни людей, прочёсывая всю близлежащую территорию. Спустя 12 дней спасатели уже были готовы опустить руки, однако девочка оказывается необычайно находчивой для своих лет.

Режиссёром картины выступила Марианна Сиэгэн, для которой проект стал режиссёрским дебютом. Главную роль в ленте исполнила София Прибылых, в фильме также сыграли Вячеслав Лавернов, Мария Кычкина, Пётр Баснаев, Сандаарыйа Ноговицына и Павел Колесов.