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Вышел финальный трейлер «Претендентов» с Зендеей — премьера 26 апреля

Вышел финальный трейлер «Претендентов» с Зендеей — премьера 26 апреля
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Кинокомпания Metro-Goldwyn-Mayer опубликовала финальный трейлер фильма «Претенденты». Премьера картины со звездой «Эйфории» и «Человека-паука» Зендеей состоится уже 26 апреля в мировых кинотеатрах.

Видео доступно на YouTube-канале MGM. Права на видео принадлежат Metro-Goldwyn-Mayer.

«Претенденты» расскажут о звезде тенниса Таше Дункан, в которую влюбляются двое друзей. Они начинают соперничать между собой за её руку и сердце. Девушка всё же делает судьбоносный выбор, однако второй претендент не сдаётся и вновь вторгается в её личную жизнь, надеясь, что она передумает.

Главные роли в фильме исполнили Зендея, Джош О'Коннор («Божья земля») и Майк Фейст («Иллюзия»). Поставил картину режиссёр фильма «Назови меня своим именем» Лука Гуаданьино.

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