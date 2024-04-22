Hellblade 2 переведут на русский язык

Microsoft обновила страницу Hellblade 2 в Steam, добавив информацию о поддерживаемых локализациях. Так, игра получит сразу 27 переводов, включая поддержку русского языка. Локализация будет выполнена в виде субтитров — озвучка во всём мире будет только английская.

Фото: Steam

Таким образом, Hellblade 2 станет ещё одним релизом Microsoft, получившим русскую локализацию. Ранее студия также переводила Forza Motorport и Redfall, отказавшись от русского перевода в Starfield. Что касается исключительно английской озвучки, то в студии Ninja Theory приняли такое решение из-за сложностей со сведением бинаурального звука.

Релиз Hellblade 2 состоится 21 мая на ПК (в Steam и Microsoft Store) и Xbox Series, а также в сервисе Game Pass. Проект появится только на цифровых прилавках, диски печатать не планируют.