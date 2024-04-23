Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Ожидаю весёлый фильм про дружбу»: актёр дубляжа Пётр Гланц — о «Дэдпуле 3»

«Ожидаю весёлый фильм про дружбу»: актёр дубляжа Пётр Гланц — о «Дэдпуле 3»
Аудио-версия:
Комментарии

В недавнем интервью изданию News.ru актёр дубляжа Пётр Гланц поговорил про сюжет третьего «Дэдпула» или «Дэдпула и Росомахи». Актёр попытался предугадать концепцию картины, которая, впрочем, вполне читаема.

По словам Гланца, Дэдпулу придётся спасать всё человечество и для этого заручиться помощью Росомахи, однако последний по понятным причинам не захочет работать в команде с болтливым наёмником, капающим на мозги.

Сама студия утверждает, что новый фильм — это отнюдь не «Дэдпул 3», это именно как ProMovie, история про двух героев. Это будет именно про Дэдпула, который пошёл на спасение человечества, и Росомахи, который не хочет работать с Дэдпулом, но придётся. Ожидаю, что это будет весёлый броманс, весёлый фильм про дружбу против воли.

Сам Гланц, кстати, озвучит Дэдпула в дубляже от студии Red Head Sound. К роли Росомахи вернётся Александр Рахленко.

Премьера ленты состоится 26 июля 2024 года.

Материалы по теме
Как сериал «Фоллаут» меняет события игр Fallout
Как сериал «Фоллаут» меняет события игр Fallout
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android