«Ожидаю весёлый фильм про дружбу»: актёр дубляжа Пётр Гланц — о «Дэдпуле 3»

В недавнем интервью изданию News.ru актёр дубляжа Пётр Гланц поговорил про сюжет третьего «Дэдпула» или «Дэдпула и Росомахи». Актёр попытался предугадать концепцию картины, которая, впрочем, вполне читаема.

По словам Гланца, Дэдпулу придётся спасать всё человечество и для этого заручиться помощью Росомахи, однако последний по понятным причинам не захочет работать в команде с болтливым наёмником, капающим на мозги.

Сама студия утверждает, что новый фильм — это отнюдь не «Дэдпул 3», это именно как ProMovie, история про двух героев. Это будет именно про Дэдпула, который пошёл на спасение человечества, и Росомахи, который не хочет работать с Дэдпулом, но придётся. Ожидаю, что это будет весёлый броманс, весёлый фильм про дружбу против воли.

Сам Гланц, кстати, озвучит Дэдпула в дубляже от студии Red Head Sound. К роли Росомахи вернётся Александр Рахленко.

Премьера ленты состоится 26 июля 2024 года.