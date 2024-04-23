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Звезда «Разделения» Трэмелл Тиллман сыграет в «Миссии невыполнима 8»

Звезда «Разделения» Трэмелл Тиллман сыграет в «Миссии невыполнима 8»
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Издание The Hollywood Reporter сообщило, что актёр Трэмелл Тиллман, известный ролью Сета Милчика в сериале «Разделение», сыграет в новой части «Миссии невыполнима».

Тиллман присоединится к другим новичкам франшизы: Кэти О'Брайан, Нику Офферману и Ханне Уоддингем, а также к «ветеранам» вселенной, среди которых Генри Черни, Хейли Этвелл, Винг Реймз, Саймон Пегг, Пом Клементьефф и Ванесса Кирби. Детали сюжета (включая то, какого персонажа будет играть Тиллман) держатся в секрете.

Том Круз спродюсирует картину и сыграет в ней ключевую роль. Дэвид Эллисон, Дана Голдберг, Дон Грейнджер и Крис Брок выступают исполнительными продюсерами.

В конце октября 2023-го картину перенесли с 28 июня 2024 года на 23 мая 2025 года.

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