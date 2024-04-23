Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сериал «Сёгун» закончился

Вышла финальная серия сериала «Сёгун»
Комментарии

Сегодня на стриминговом сервисе Hulu вышел девятый и финальный эпизод мини-сериала «Сёгун». Проект считается законченным — продлевать шоу на второй сезон не будут.

Сериал «Сёгун» стартовал 27 февраля в онлайн-кинотеатре Hulu и на телеканале FX. Шоу основано на одноимённом историческом романе Джеймса Клавелла и рассказывает об английском капитане Джоне Блэкторне, попавшем в Японию в разгар междоусобных войн в 1600 году.

Проект на удивление стал одним из самых высокооценённых шоу в 2024 году. Проект очень понравился как критикам, так и зрителям. На Rotten Tomatoes у «Сёгуна» 99% свежести, а средняя оценка на сайте IMDb составляет 9 баллов.

Ознакомиться с нашим обзором сериала можно в материале ниже.

Материалы по теме
Сериал «Сёгун» превзошёл все ожидания: это крутая «Игра престолов» про самураев в Японии
Сериал «Сёгун» превзошёл все ожидания: это крутая «Игра престолов» про самураев в Японии
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android