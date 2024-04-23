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Популярный аналог TikTok исчез из App Store в России

Популярный аналог TikTok исчез из App Store в России
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По данным издания ТАСС, приложение социальной сети коротких видео Likee недоступно для скачивания из российского App Store. Likee — популярный аналог TikTok, который стал ещё популярнее после блокировки TikTok в стране. При этом в Google Play соцсеть ещё присутствует.

На пропажу приложения обратила внимание глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. По её словам, ей неизвестны причины, по которым Likee удалили из App Store в России.

Пишут, что Likee не доступен в России в App Store. Официальные причины мне неизвестны. Но судя по тому контенту, который в этой соцсети распространяется среди маленьких детей, ничего удивительного нет.

При поиске Likee в магазине появляется плашка «Это приложение сейчас не доступно в вашей стране или регионе».

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