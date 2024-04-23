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«Чёрт возьми, да!»: Хью Джекман отреагировал на момент в трейлере «Дэдпула 3»

«Чёрт возьми, да!»: Хью Джекман отреагировал на момент в трейлере «Дэдпула 3»
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На днях Disney выпустила полноценный трейлер «Дэдпула 3» или «Дэдпула и Росомахи». В ролике наконец-то показали Хью Джекмана в образе Росомахи.

Один из кадров понравился зрителям больше всего. Речь про тот момент, когда Росомаха сидит спиной к камере на фоне бара. Фанаты увидели в этом сильное сходство с фрагментом из трейлера игры про Росомаху. Забавнее всего то, что на публикацию обратил внимание Хью Джекман.

Фото: Sony, Disney

Чёрт возьми, да!

«Дэдпул 3» расскажет, как Дэдпулу выпадет шанс стать настоящим супергероем. Правительство отправляет его на секретное задание спасти свою «небольшую вселенную», где он впервые встретится с Росомахой.

Премьера фильма состоится 26 июля в кинотеатрах по всему миру. В России официального проката не будет.

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