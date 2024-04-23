Zenless Zone Zero от авторов Genshin Impact может выйти 4 июля

В магазине App Store появилась дата релиза Zenless Zone Zero — условно-бесплатного ролевого экшена от создателей Genshin Impact. Согласно странице игры, проект выйдет 4 июля на iOS, Android, ПК и PlayStation 5.

Фото: App Store

В студии HoYoverse пока не подтверждали дату релиза экшена. Учитывая, что Zenless Zone Zero уже несколько раз была в стадии бета-тестирования, выход в начале июля кажется вполне закономерным.

События Zenless Zone Zero развернутся в постапокалиптическом городе будущего под названием Новый Эриду, который пережил некий глобальный катаклизм, в результате чего в мир проникли монстры из других миров.

Главным героем выступит Прокси — наёмник, который исследует большой открытый мир и добывает ценные ресурсы, выполняя задания и сражаясь с противниками.