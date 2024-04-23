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Американская киноакадемия обновила правила проведения «Оскара» в нескольких номинациях

Американская киноакадемия обновила правила проведения «Оскара» в нескольких номинациях
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Американская академия кинематографических искусств и наук обновила правила премии «Оскар». В организации внесли серьёзные изменения сразу в несколько категорий мероприятия.

Самые большие изменения произошли в «Лучшей музыке». Отныне индивидуальные награды могут получить до трёх композиторов, если все они внесли значительный вклад в написание саундтрека. Анимационные проекты, которые номинируются на «Лучший международный фильм», также смогут принять участие в номинации «Лучший анимационный фильм», если они отвечают необходимым требованиям.

Что касается «Лучшего сценария», то теперь для попадания фильмов в соответствующие номинации участникам нужно предоставить финальный сценарий проекта, использовавшийся на съёмках.

97-я церемония вручения наград премии Американской академии кинематографических искусств и наук «Оскар» пройдёт 2 марта 2025 года.

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