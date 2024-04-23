Представлен новый персонаж в Honkai Star Rail — Светлячок

Разработчики Honkai: Star Rail анонсировали нового персонажа — девушку по имени Светлячок. Вероятно, она станет играбельной с обновлением 2.3 в середине июня.

Впервые со Светлячком игроки познакомились в ходе сюжета версии 2.0. Девушка оказывается больна и потому прячется от проблем в мире снов — но позже оказывается, что она совсем не та, за кого себя выдаёт. Об этом рассказывается в финале текущей версии 2.1.

Светлячки — удивительные существа. Они могут бросаться в огонь или вдруг состариться. Но до этого каждое их мерцание будет ярче света звёзд.

Фото: HoYoverse

Светлячок — пятизвёздочный персонаж, идущий по пути разрушения (наносит большой урон по любым целям) и способный пробивать огненную уязвимость.

Новую версию Honkai: Star Rail 2.2 представят на стриме в эту пятницу.