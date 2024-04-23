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Российская Virtus.pro проиграла первый матч после перехода Электроника

Российская Virtus.pro проиграла первый матч после перехода Электроника
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Российский состав Virtus.pro по Counter-Strike 2 стартовал с поражения в рамках глобального турнира ESL Pro League S19 на Мальте.

В дебютном матче для новичка команды Дениса electroNic Шарипова «медведи» уступили европейскому составу Fnatic (13-11 на карте Overpass, 9-13 на Vertigo, 11-13 на Ancient).

CS 2. ESL Pro League - Season 19 . Группа A. 1/4 финала (верхняя сетка)
23 апреля 2024, вторник. 14:30 МСК
Virtus.pro
Окончен
1 : 2
Fnatic

Следующий матч в рамках турнира VP проведут завтра, 24 апреля, начало в 20:30. Соперником станет португальская SAW, сегодня проигравшая французам из 3DMAX. Теперь команда может пройти в плей-офф только с третьего или четвёртого места.

Электроник перешёл из Cloud9 в Virtus.pro 15 апреля, заменив в основном составе Николая mir Битюкова. По информации некоторых экспертов, сумма трансфера могла составить $ 1,5 млн.

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