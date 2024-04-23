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Завершились съёмки второго сезона сериала «Разделение»

Завершились съёмки второго сезона сериала «Разделение»
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Художник по костюмам сериала «Разделение» Кэрол Дилэй опубликовала в соцсетях фотографию с подписью о завершении съёмочного процесса второго сезона.

Других подробностей девушка не сообщила. Кроме того, до сих пор неизвестна точная дата релиза — по данным инсайдеров, второй сезон «Разделения» может выйти до конца 2024 года.

Фото: Соцсети Кэрол Дилэй

Съёмки продолжения начались ещё прошлой весной, но были приостановлены из-за забастовки Гильдии сценаристов США.

Сериал дебютировал на Apple TV+ в феврале 2022 года и стал одним из самых высокооценённых проектов по итогам года, получив 14 номинаций на «Эмми».

Сюжет «Разделения» рассказывает о современной медицинской процедуре, которая позволяет крупной компании разделять рабочие воспоминания своих сотрудников и их личные воспоминания.

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