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Расписание игр ESL One Birmingham 2024 по Dota 2 на 25 апреля

Расписание матчей третьего игрового дня ESL One Birmingham 2024 по Dota 2
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Сегодня, 25 апреля, в Великобритании завершится групповой этап глобального турнира ESL One Birmingham 2024 по Dota 2.

Каждая команда проведёт по одной встрече, а по завершении могут пройти переигровки, если ряд коллективов наберёт одинаковое число очков.

Расписание игр на среду, 24 апреля:

  • 14:00. Группа А, Talon Esports (Таиланд) — Team Falcons (Ближний Восток);
  • 14:00. Группа А, BetBoom Team (Россия) — Team Liquid (Швеция);
  • 14:00. Группа А, Shopify Rebellion (Северная Америка) — G2.iG (Китай);
  • 16:45. Группа B, HEROIC (Перу) — Gaimin Gladiators (Европа);
  • 16:45. Группа B, Tundra Esports (Европа) — Xtreme Gaming (Китай);
  • 16:45. Группа B, OG (Европа) — Team Spirit (Россия).

Напомним, по итогам групповой стадии две лучшие команды отправятся в верхнюю сетку плей-офф, 3–4-е места — в нижнюю. Две худшие команды покинут турнир.

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