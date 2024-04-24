Расписание матчей третьего игрового дня ESL One Birmingham 2024 по Dota 2

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Сегодня, 25 апреля, в Великобритании завершится групповой этап глобального турнира ESL One Birmingham 2024 по Dota 2.

Каждая команда проведёт по одной встрече, а по завершении могут пройти переигровки, если ряд коллективов наберёт одинаковое число очков.

Расписание игр на среду, 24 апреля:

14:00. Группа А, Talon Esports (Таиланд) — Team Falcons (Ближний Восток);

14:00. Группа А, BetBoom Team (Россия) — Team Liquid (Швеция);

— Team Liquid (Швеция); 14:00. Группа А, Shopify Rebellion (Северная Америка) — G2.iG (Китай);

16:45. Группа B, HEROIC (Перу) — Gaimin Gladiators (Европа);

16:45. Группа B, Tundra Esports (Европа) — Xtreme Gaming (Китай);

16:45. Группа B, OG (Европа) — Team Spirit (Россия).

Напомним, по итогам групповой стадии две лучшие команды отправятся в верхнюю сетку плей-офф, 3–4-е места — в нижнюю. Две худшие команды покинут турнир.