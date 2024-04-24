Фильм «Фуриоса», приквел «Безумного Макса», задумывался как аниме

Продюсер ленты «Фуриоса: Хроники Безумного Макса» Даг Митчелл в интервью рассказал о том, что изначально лента задумывалась как аниме. Проект могли назвать The Peach, а поставить его мог Махиро Маэда.

В итоге от этой концепции отказались, а Джордж Миллер, снявший оригинального «Безумного Макса», решился взяться за картину самостоятельно.

Картина расскажет историю однорукой женщины-воительницы, которую сыграла Аня Тейлор-Джой («Ход королевы», «Дюна 2»). В съёмках также принимали участие Крис Хемсворт, Том Бёрк, Нейтан Джонс и другие.

Премьера фильма состоится уже 15 мая в рамках Каннского кинофестиваля. В кино «Фуриоса: Хроники Безумного Макса» появится чуть позже — старт проката назначен на 21 мая.