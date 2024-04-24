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Геймдизайнеру Fallout: New Vegas безразлично влияние сериала «Фоллаут» на игру

Геймдизайнеру Fallout: New Vegas безразлично влияние сериала «Фоллаут» на игру
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Геймдизайнер Джош Сойер и один из создателей Fallout: New Vegas в интервью Rock Paper Shotgun рассказал, что ему безразлично, как именно сериал «Фоллаут» повлияет на вселенную New Vegas.

По словам Сойера, ему не принадлежат права на Fallout, поэтому он не беспокоится за судьбу тайтла. Сойер отметил, что ему понравился сериал. Он считает, что шоу подойдёт как новичкам, так и давним поклонникам франшизы.

Это может показаться странным, но что бы с этим ни случилось, мне всё равно. Моё отношение к объектам, над которыми я работаю, и даже к персонажам, которых я создаю, заключается в том, что я ничем из этого не владею. Это никогда не было моим.

Посмотреть сериал «Фоллаут» можно на Amazon Prime Video с субтитрами на русском языке. Геймдизайнер подчеркнул, что никогда не считал, что владел New Vegas, поскольку старался не принимать близко к сердцу новости об игре.

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