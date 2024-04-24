В меню «Пуск» в Windows 11 появилась реклама

Компания Micrsoft выпустила для Windows 11 свежее обновление KB5036980. Помимо улучшения значков виджетов и исправления различных багов, апдейт привнёс в операционную систему встроенную рекламу — она отображается в меню «Пуск».

В разделе показываются различные приложения из цифрового магазина Microsoft Store. Отмечается, что реклама призвана помочь пользователям Windows 11 открыть для себя больше программ. Однако в большей степени подобные рекомендации помогут разработчикам, которых компания таким способом хочет замотивировать создавать приложения.

К счастью, пользователи могут отключить эту рекламу. Для этого нужно перейти в «Настройки» > «Персонализация» > «Пуск» и убрать галочку с пункта «Показывать рекомендации». В ближайшие две недели обновление станет доступно всем пользователям ОС.