Российская BetBoom Team примет участие в переигровках на ESL в Бирмингеме по Dota 2

Российская BetBoom Team сыграла свой последний матч в групповой стадии турнира ESL One Birmingham 2024 по Dota 2.

В финальной серии групповой стадии турнира в Бирмингеме команда Егора Nightfall Григоренко столкнулась с составом Team Liquid. Завершив первую карту в свою пользу, российский коллектив не смог так же уверенно исполнить во второй игре, где победили оппоненты из Швеции.

По итогам данного противостояния BetBoom Team в группе A чемпионата делит первую строчку с Team Liquid и Team Falcons. Всем трём ростерам придётся принять участие в переигровках за 2 места в верхней сетке плей-офф соревнования.

В рамках второго игрового дня BetBoom Team одолела такие команды, как Talon Esports и Shopify Rebellion.