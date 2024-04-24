Вышел трейлер сериала «Большая сигара» с Андре Холландом — премьера 17 мая

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Компания Apple опубликовала полноценный трейлер мини-сериала «Большая сигара» (The Big Cigar) с Андре Холландом в главной роли. В ролике показали главных героев и завязку сюжета.

Видео доступно на YouTube-канале Apple TV+. Права на видео принадлежат Apple.

Сериал расскажет о реальной исторической фигуре Хьюи Перси Ньютоне. Сыне баптистского пастора, который во время учёбы познакомился с носителем леворадикальных взглядов Бобби Силом. Вместе они выдвинули идею «вооружённой самообороны» в чёрных гетто и основали партию «Чёрные Пантеры».

Также в актёрский состав вошли Тиффани Бун, Алессандро Нивола, Марк Менчака, Пи Джей Бирн, Джордан Кристи, Мозес Ингрэм, Олли Хааскиви, Глинн Терман, Джейми Рэй Ньюман, Ной Эммерих и другие. Режиссёрами проекта выступили Чидл Дон и Томас Дэймон.

Премьера The Big Cigar состоится 17 мая в стриминговом сервисе Apple TV. В первый сезон шоу войдёт шесть эпизодов.