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Президент США подписал закон о блокировке TikTok в стране

Президент США подписал закон о блокировке TikTok в стране
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Журналисты издания Bloomberg сообщили, что Сенат и президент США Джо Байден подписали законопроект о принудительной блокировке или продаже TikTok. 79 сенаторов проголосовали «за», а «против» — только 18.

Отмечается, что у китайской компании ByteDance будет девять месяцев, чтобы продать сервис, иначе на территории США его заблокируют. По словам журналистов, Джо Байден может продлить срок вплоть до года.

Напомним, власти США хотят запретить TikTok, поскольку руководство Китая может использовать данные пользователей в своих политических целях против американского народа. Кроме того, упоминается и необходимость защиты граждан от угроз со стороны других враждебных государств.

Ранее данный законопроект подписала палата представителей Конгресса США. По мнению адвокатов ByteDance, возможная блокировка TikTok сильно ударит по американскому обществу в целом.

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