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Вышел трейлер комедии «Непослушники» с Гошей Куценко — премьера 6 июня

Вышел трейлер комедии «Непослушники» с Гошей Куценко — премьера 6 июня
Аудио-версия:
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На этой неделе вышел трейлер комедии «Непослушники» с Гошей Куценко в главной роли. Фильм продолжит сюжет предыдущих частей: «Непослушника» и «Непослушника 2».

Видео доступно на YouTube-канале «Кинокомпания Каропрокат». Права на видео принадлежат «Кинокомпания Каропрокат».

Главный герой Саша Чёрный переходит на путь исправления и становится монахом в монастыре под руководством отца Анатолия. Поворотный момент в сюжете наступает с прибытием четверых беспокойных сирот, за воспитание которых берётся Саша.

Также в актёрский состав картины вошли Екатерина Новокрещёнова, Никита Конкин, Алиса Клагиш, Фёдор Скальский, Мирон Вальц и другие. Кресло режиссёра занял Владимир Котт («Непослушник»).

Премьера «Непослушников» в кинотеатрах России состоится 6 июня.

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