Вышел трейлер «Собирателя душ» с Николасом Кейджем — хоррор выйдет и в России

Кинокомпания Saturn Films опубликовала новый трейлер хоррора «Собиратель душ» с культовым Николасом Кейджем в главной роли. В ролике показали ряд напряжённых эпизодов и совещание сотрудников ФБР.

Видео доступно на YouTube-канале NEON. Права на видео принадлежат Saturn Films.

Согласно синопсису, агент ФБР Ли Харкер охотится за серийным убийцей по прозвищу Длинноногий. Более 10 лет его жертвами становились целые семьи. Однако чем ближе Харкер подбирается к разгадке личности убийцы, тем отчётливее понимает, что между ними есть связь.

Также в актёрский состав картины вошли Майка Монро, Алисия Уитт, Блэр Андервуд, Дакота Долби, Эрин Бойес, Лиза Чандлер, Ванесса Уолш, Чарльз Джармен и другие. Режиссёром ленты выступил Осгуд Перкинс («Февраль»).

Премьера фильма в кинотеатрах России состоится 25 июля.