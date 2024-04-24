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Российская Team Spirit вылетела с ESL One Birmingham 2024 по Dota 2

Российская Team Spirit вылетела с ESL One Birmingham 2024 по Dota 2
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Российская Team Spirit покинула турнир ESL One Birmingham 2024 по Dota 2 с призовым фондом $ 1 млн. по итогам групповой стадии соревнования.

В рамках переигровок группы B двукратные чемпионы The International проиграли все 3 серии. Team Spirit уступила таким командам, как HEROIC, Tundra Esports и Xtreme Gaming. «Драконы» покинули соревнование, а остальные ростеры прошли в плей-офф турнира в Бирмингеме.

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Итоги группы B:

  • OG (верхняя сетка);
  • Tundra Esports (верхняя сетка);
  • Xtreme Gaming (нижняя сетка);
  • HEROIC (нижняя сетка);
  • Team Spirit (вылет с турнира);
  • Gaimin Gladiators (вылет с турнира).

Для состава Team Spirit по Dota 2 это уже третий провальный турнир подряд. Сначала команда Ярослава Miposhka Найдёнова не смогла отобраться на DreamLeague Season 23, а затем «спириты» заняли 13-14-е место на Elite League.

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