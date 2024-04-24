Российская Team Spirit вылетела с ESL One Birmingham 2024 по Dota 2

Российская Team Spirit покинула турнир ESL One Birmingham 2024 по Dota 2 с призовым фондом $ 1 млн. по итогам групповой стадии соревнования.
В рамках переигровок группы B двукратные чемпионы The International проиграли все 3 серии. Team Spirit уступила таким командам, как HEROIC, Tundra Esports и Xtreme Gaming. «Драконы» покинули соревнование, а остальные ростеры прошли в плей-офф турнира в Бирмингеме.
Итоги группы B:
- OG (верхняя сетка);
- Tundra Esports (верхняя сетка);
- Xtreme Gaming (нижняя сетка);
- HEROIC (нижняя сетка);
- Team Spirit (вылет с турнира);
- Gaimin Gladiators (вылет с турнира).
Для состава Team Spirit по Dota 2 это уже третий провальный турнир подряд. Сначала команда Ярослава Miposhka Найдёнова не смогла отобраться на DreamLeague Season 23, а затем «спириты» заняли 13-14-е место на Elite League.