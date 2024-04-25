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«Мы приехали побеждать на этом турнире»: игрок BetBoom Team — о ESL One Birmingham 2024

Чемпион The International 2021 и саппорт BetBoom Team Александр TORONTOTOKYO Хертек подвёл итоги групповой стадии турнира ESL One Birmingham 2024 по Dota 2 для своей команды.

В первом раунде плей-офф российская BetBoom Team столкнётся с OG. TORONTOTOKYO отметил, что это «довольно удобный» оппонент для его коллектива:

Закончился последний день группового этапа. По итогу мы вышли в верхнюю сетку. Мы так и планировали до турнира, но у нас в первый [игровой] день немного не пошло, как обычно, немного не «раскликались», чуть-чуть не в своей тарелке были. Но потом на выводах уже нормально играли. В принципе, нам плюс-минус наплевать было на групповой этап. Мы приехали побеждать на этом турнире. Следующая игра у нас против OG — довольно удобный для нас соперник.

По итогам групповой стадии BetBoom Team прошла в верхнюю сетку плей-офф ESL One Birmingham 2024.