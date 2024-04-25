Расписание матчей первого дня плей-офф ESL One Birmingham 2024 по Dota 2

Сегодня, 25 апреля, в Великобритании начнётся плей-офф глобального турнира ESL One Birmingham 2024 по Dota 2 с призовым фондом $ 1 млн.

Первый день плей-офф чемпионата в Бирмингеме пройдёт в LAN-формате, но без живой аудитории. Основная стадия турнира начнётся с матчей верхней сетки, где столкнутся лидеры групповой стадии.

Расписание игр на четверг, 25 апреля:

14:00. Верхняя сетка, Team Falcons (Ближний Восток) — Tundra Esports (Европа);

17:30. Верхняя сетка, OG (Европа) — BetBoom Team (Россия).

Победители этих серий пройдут в финал верхней сетки, где окажутся в одном шаге от выхода в гранд-финал ESL One Birmignham 2024. Проигравшие коллективы, в свою очередь, отправятся в нижнюю сетку, получив второй шанс проявить себя в основной стадии соревнования уже перед зрителями.