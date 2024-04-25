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Николь Кидман показала архивные фото из своего дебютного фильма 1983 года

Николь Кидман показала архивные фото из своего дебютного фильма 1983 года
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Актриса Николь Кидман, известная по ролям в фильмах «Догвилль», «Мулен Руж», «Другие» и других, в соцсетях порадовала фанатов и выложила архивные кадры своего актёрского дебюта.

Впервые актриса снялась в ленте «Рождество в буше» 1983 года. В ленте она исполнила роль Хелен Томпсон. Фото, которые приложила Кидман, можно увидеть ниже.

Фото: Barron Films

Фото: Barron Films

По словам Кидман, на тот момент 14-летняя девочка, снявшаяся в кино, не могла и подумать о том, что сможет в будущем работать с большим количеством людей.

Эта 14-летняя девочка никогда не могла предположить, с какими талантливыми людьми ей придётся работать и сколько разных персонажей она сыграет. Так рада отпраздновать своё 41-летие в Голливуде с прекрасными друзьями.
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