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«Просто подождите»: создатель мультсериала «Люди Икс ’97» — про появление Человека-паука

«Просто подождите»: создатель мультсериала «Люди Икс ’97» — про появление Человека-паука
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Создатель мультсериала «Люди Икс ’97» Бо ДеМайо ответил на вопрос фанатов о том, стоит ли ждать в проекте Человека-паука.

ДеМайо не стал отвергать вопросы про Человека-паука, но и не стал ничего подтверждать. Он подчеркнул, что зрителям «просто нужно подождать».

«Просто надо подождать».

«Люди Икс ’97» — рродолжение оригинального проекта Marvel, выходившего с 1992 по 1997 год. Главными героями сиквела вновь выступила команда Людей Икс во главе с Магнето, который пришёл на помощь супергероям после смерти Профессора Икс.

В первый сезон продолжения вошло 10 эпизодов — две серии вышли в день премьеры. Остальные эпизоды будут выходить еженедельно по средам, финал состоится 15 мая. Второй сезон уже обсуждается.

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