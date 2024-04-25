Более 50% россиян подписаны на онлайн-кинотеатры — это новый рекорд

Около 52% россиян пользуются подпиской на онлайн-кинотеатры, аудитория сервисов постепенно растёт. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование компании Gfk. В онлайн-опросе приняли участие 7500 респондентов в возрасте от 16 до 55 лет, проживающие в городах России.

Так, предыдущий максимум по количеству подписок (49%) был достигнут в первом квартале прошлого года, а в последнем квартале процент горожан с подпиской на один онлайн-кинотеатр составлял 47%. Лидером по общему числу подписчиков (23,1%) и количеству пользователей с платной подпиской (18,6%) остаётся «Кинопоиск». На втором месте оказался Wink с 13,1% подписчиков, замкнул тройку «Иви» (10,7%).

Самый высокий уровень подписчиков онлайн-кинотеатров оказался в Москве и Санкт-Петербурге (58%). Самый низкий — в городах с населением менее 100 тыс. человек (46%).