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Звезда «Твин Пикс» и «Фоллаута» Кайл Маклоклен назвал четыре любимых фильма

Звезда «Твин Пикс» и «Фоллаута» Кайл Маклоклен назвал четыре любимых фильма
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Администрация популярного сайта о кино и сериалах Letterboxd объявила, что в сервисе зарегистрировался Кайл Маклоклен, звезда «Твин Пикс» и недавнего «Фоллаута». Вместе с командой 65-летний актёр оформил свой профиль на портале и указал свои четыре любимых фильма.

Как оказалось, артисту больше по душе кино XX века. В его список любимых фильмов вошли:

  • «Апокалипсис сегодня» (1979);
  • «Бегущий по лезвию» (1982);
  • «Дуэлянты» (1977);
  • «Подводная лодка» (1981).

Кайл Маклоклен далеко не единственный голливудский кинодеятель, который стал частью Letterboxd. Ранее в сервисе также зарегистрировался режиссёр Мартин Скорсезе, постановщик и продюсер Кристофер Маккуорри, создатель хоррор-сериалов Майк Флэнаган и другие члены индустрии.

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